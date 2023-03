MMA : le magnifique KO infligé par Cédric Doumbé à son adversaire (vidéo)

Cédric Doumbé a remporté son quatrième combat de MMA, ce samedi soir à Paris, lors du MMA Grand Prix avec un joli KO infligé au Polonais Pawel Klimas.

Il continue de gravir les échelons. Ancien champion intouchable de kickboxing, désormais lancé dans le monde du MMA, Cédric Doumbé a décroché son quatrième succès dans un octogone en mettant KO son adversaire.

Après un premier round maîtrisé, le Franco-camerounais de 30 ans a envoyé le Polonais au sol d’une gauche puis l’a enchaîné avant que l’arbitre décide de stopper le combat logiquement.

«Je vous avais dit quoi?!, a lancé Doumbé au public du Zénith. KO deuxième round, on n'en parle plus!. Dès le premier échange en lutte, j'ai senti qu'il était assez puissant, il ne voulait pas lâcher la jambe! En même temps c'est un Polonais, je m'attendais à ça. J'ai fait ce que j'avais travaillé, je ne me suis pas senti en danger. J'ai senti qu'il était quand même bon au sol, mais dès la première droite, j'ai senti que ça n'allait pas duré.»

