Ligue des champions : compositions probables, arbitre, programme TV… Tout savoir sur le 8e de finale retour Bayern Munich-PSG

Battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le PSG se déplace, ce mercredi 8 mars, sur la pelouse du Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos - Mukiele (ou Hakimi), Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé

La composition probable du Bayern Munich

Sommer - Stanisic (ou Joao Cancelo), Upamecano, De Ligt - Coman, Kimmich, Goretzka, Davies - Muller, Musiala, Choupo-Moting (ou Mané)

L’arbitre

L’arbitre est une vieille connaissance pour le PSG et le Bayern Munich. L’Italien Daniele Orsato, désigné pour diriger ce 8e de finale retour entre Munichois et Parisiens, était déjà au sifflet lors de la finale de la Ligue des champions entre les deux équipes, remportée par le club allemand en août 2020 à Lisbonne. Il avait également officié lors du quart de finale retour en 2021, qui avait aussi vu la victoire du Bayern Munich (0-1), ce qui n’avait pas empêché le PSG de se qualifier pour les demi-finales. La saison dernière, Daniel Orsato avait également arbitré le PSG lors du 8e de finale aller remporté face au Real Madrid (1-0).

Le match aller

Le 14 février dernier, le Bayern Munich a dominé les débats sur la pelouse du Parc des Princes et pris le meilleur sur le PSG grâce à un but de Kingsley Coman (53e). Au début de la seconde période, l’international tricolore a repris du plat du pied droit un centre d’Alphonso Davies pour tromper Gianluigi Donnarumma, pas exempt de tout reproche. Si l’entrée de Kylian Mbappé a métamorphosé le visage de la formation parisienne, les coéquipiers de Marquinhos ne sont pas parvenus à égaliser.

La forme du PSG

Depuis son revers à l’aller, il y a trois semaines, le PSG a remporté ses trois matchs de championnat. Le club de la capitale a renversé Lille (4-3) avant de sortir vainqueur du Classique à Marseille (0-3) et d’enchaîner lors de la réception de Nantes (4-2). Et au cours de ces trois rencontres, Kylian Mbappé a inscrit cinq buts, lui permettant de devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG (201 buts).

La forme du Bayern Munich

Dans la foulée de sa victoire au match aller à Paris (0-1), le Bayern Munich s’est incliné sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (3-2). Mais le club allemand s’est parfaitement repris lors de la venue de l’Union Berlin à l’Allianz Arena (3-0), où il est toujours invaincu cette saison, avant de s’imposer, ce week-end, à Stuttgart (1-2). Pour ce 8e de finale retour, la formation bavaroise sera privée de Benjamin Pavard, expulsé à l’aller pour deux cartons jaunes.

Le PSG qualifié si…

Battu à l’aller, il y a trois semaines, au Parc des Princes (0-1), le PSG doit impérativement s’imposer avec au moins deux buts d’écart en Bavière pour se qualifier pour les quarts de finale. Un succès par un but d’écart serait synonyme de prolongations et éventuellement de tirs au but, alors qu’un match nul ou une nouvelle défaite éliminerait une nouvelle fois le club de la capitale en 8e de finale.

La diffusion TV

Ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ et Canal+ Foot.