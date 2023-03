Equipe de France : Antoine Griezmann a fait son entrée au musée Grévin aux côtés de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé (vidéo)

L’attaquant de l’équipe de France Antoine Griezmann a fait son entrée, ce lundi 6 mars, au musée Grévin, où il a pris place aux côtés, notamment, de Zinedine Zidane et Kylian Mbappé.

L’équipe de footballeurs s’est étoffée au musée Grévin. Attendu depuis près de trois ans, Antoine Griezmann a fait son entrée, lundi soir, dans le célèbre établissement des statues de cire. Et le personnage de l’attaquant de l’équipe de France (117 sélections, 42 buts) a notamment pris place aux côtés de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Michel Platini, mais aussi de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Pelé.

«Je suis choqué parce qu'il est très bien fait. Même les yeux, le regard, le sourire, les dents... Tout est nickel. Je suis très ému, je suis très heureux et très fier. Un peu choqué en me regardant mais elle est très bien réussie. C'est un beau travail réalisé par l'équipe. Je suis très fier d'être ici et j'espère y rester le plus longtemps possible», a confié le champion du monde 2018, qui avait fait le déplacement dans la capitale pour l'occasion.

La statue d'Antoine Griezmann reproduit l'une de ses célébrations, effectuée pendant l'Euro 2016 organisé en France, et porte un des maillots de l'équipe de France avec évidemment les deux étoiles symbolisant les titres de champion du monde, dont celui remporté par le natif de Mâcon et les Bleus il y a cinq ans en Russie. «Je suis Français et je n'ai pas eu d'équipe en France, donc il fallait avoir cette petite touche française. Je suis très heureux d'avoir le maillot avec la deuxième étoile qui est pour moi quelque chose de très important», a ajouté le Tricolore.

Le joueur de l’Atlético Madrid devait initialement faire son entrée en 2020, mais elle a été retardée par la pandémie de Covid-19 puis par la dernière Coupe du monde au Qatar, où il a encore été déterminant dans le parcours des Bleus jusqu’en finale. «Un joueur émérite d’un tel niveau a plus qu’amplement sa place à Grévin, aux côtés d’illustres autres joueurs et sportifs. Au-delà d’être un joueur d’exception, Antoine Griezmann est une belle personne», a indiqué le musée Grévin.

Au total, il a fallu six mois de travail pour créer la statue de cire d’Antoine Griezmann, «qui a pris un grand plaisir à participer à chaque étape de la création». «Pendant son premier rendez-vous, qui avait alors lieu en février 2020 à Barcelone, à l’aube de la pandémie, il s’est prêté au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains. Un second rendez-vous a confronté par visio le modèle et le modelage en terre glaise. Enfin, les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage ont été vérifiés», a ajouté le musée Grévin. Et le résultat final a beaucoup plu à Antoine Griezmann.