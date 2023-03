Football : Kyle Walker aperçu ivre en train de s’exhiber dans un bar

Kyle Walker, défenseur de Manchester City, fait polémique après la diffusion ce mercredi dans les tabloïds britanniques d’une vidéo dans laquelle on l’aperçoit ivre en train de s’exhiber dans un bar.

Une nouvelle polémique outre-Manche. Le défenseur anglais des Citizens, Kyle Walker, est dans la tourmente après avoir été vu ivre dans un bar en train de s’exhiber.

Si Pep Guardiola a offert deux jours libres à ses joueurs samedi après la victoire de Manchester City face à Newcastle (2-0), son défenseur en a un peu trop profité, comme l’a publié ce mercredi The Sun.

[] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity





[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB

— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023