Football : Loïs Openda inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1

Auteur de trois buts, ce dimanche, lors de la large victoire de Lens sur la pelouse de Clermont (0-4), l’attaquant belge Loïs Openda a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 en seulement 4 minutes et 30 secondes.

Une performance historique. Lors du large succès de Lens, ce dimanche, sur la pelouse de Clermont (0-4), Loïs Openda a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1. L’attaquant des Sang et Or a marqué trois buts en seulement quatre minutes et 30 secondes, battant de quatre petites secondes le précédent record établi par Matt Moussilou (4 minutes et 34 secondes) sous le maillot de Lille en avril 2005 face à Istres (8-0).

Trois buts du pied gauche

Muet lors des onze dernières rencontres toutes compétitions confondues, l’international belge a commencé son festival à la demi-heure de jeu. Sur un service d’Angelo Fulgini, il a glissé le ballon entre les jambes du gardien clermontois (31e). Dans la foulée, il a effectué un pressing qui a permis à Adrien Thomasson de récupérer le ballon avant de resservir son attaquant pour inscrire un doublé (34e).

Sur l’engagement, il a de nouveau mis la pression sur la défense clermontoise pour s’emparer du ballon et de l’envoyer au fond des filets après avoir effacé le gardien auvergnat (35e). Et particularité de ce triplé, Loïs Openda a marqué ses trois buts du pied gauche, alors qu’il est droitier. Il est également devenu le troisième joueur de l'histoire à marquer un triplé en moins de cinq minutes après Michel Margottin avec Angers en février 1967 et donc l’ancien lillois Matt Moussillou. Tout simplement remarquable.