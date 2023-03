PSG : Kylian Mbappé devait-il être exclu après son vilain geste contre Brest ?

Kylian Mbappé a été l’auteur d’un vilain geste, samedi soir, sur le Brestois Haris Belkebla et aurait pu écoper d’un carton rouge avant d’inscrire le but de la victoire du PSG face au club breton (1-2).

Une fois encore, Kylian Mbappé a sauvé le PSG. A la 90e minute, parti à la limite du hors-jeu, l’attaquant tricolore, brassard de capitaine au bras, a inscrit son 202e but sous le maillot parisien et offert la victoire au club de la capitale, samedi soir, à Brest (1-2). Une réalisation et un succès vécus comme un soulagement pour la formation parisienne trois jours après son élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Un simple carton jaune

Mais ce but a suscité la colère des Brestois, car le natif de Bondy aurait pu être expulsé quelques minutes plus tôt pour un vilain geste. A la 85e minute, alors que les deux équipes sont à égalité, Kylian Mbappé a perdu un ballon, récupéré par Haris Belkebla. Enervé, l’international français a tapé dans la jambe d’Algérien. Par terre, ce dernier a attrapé la jambe pour retenir l’ancien monégasque. Mais agacé, tant par la situation que de voir son équipe être accrochée, Kylian Mbappé lui a asséné un léger coup de pied dans le bas-ventre. Ce geste d’humeur a déclenché une échauffourée qui s’est soldée par un carton jaune pour les deux protagonistes. Une issue heureuse pour le n°7 parisien.

Kylian Mbappé aurait-il dû prendre rouge sur cette action selon vous ? #SB29PSG pic.twitter.com/n1JSFtkTq3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2023

Car ce geste aurait pu valoir le carton rouge. C’est en tout cas l’avis des Brestois et leur capitaine Pierre Lees-Meslou. «J’ai vu les images en direct et j’ai vu un coup de pied. On ne va pas se cacher derrière cela et on n’a pas perdu à cause de cela. Mais j’aimerais savoir si tous les joueurs faisaient cela, ils auraient tous la même sanction. C’est tout. Après, je ne vais pas lancer de polémiques parce qu’on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage», a-t-il déclaré au coup de sifflet final. Un sentiment partagé par coéquipier Hugo Magnetti, qui estime que Kylian Mbappé a bénéficié de son statut.

"J'aimerais savoir si tout le monde aurait la même sanction pour ça"





Pour Pierre Lees-Melou, le statut de Kylian Mbappé lui a évité un carton rouge ce soir #SB29PSG pic.twitter.com/LjdyhtgkAz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 11, 2023

«Clairement Kylian Mbappé ne devait plus être là à la 90e minute. Et c’est lui qui marque à la fin… On n’est pas là pour pleurer et dire qu’on est les plus petits et qu’eux ne sont pas sanctionnés. Clairement j’ai vu un petit coup de pied de Mbappé. Si c’est un autre joueur, il y aurait peut-être autre chose», a lâché le milieu de terrain. Resté sur le terrain, Kylian Mbappé a crucifié les Brestois à peine cinq minutes plus tard.