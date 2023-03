PSG : après ses vacances à Dubaï, la femme d’Achraf Hakimi ne serait pas rentrée à Paris

Alors qu’Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol, sa femme Hiba Abouk ne serait pas rentrée à Paris et aurait pris la direction de l’Espagne après ses vacances à Dubaï, selon la presse espagnole.

La rupture est-elle consommée ? Après ses vacances à Dubaï, la femme d’Achraf Hakimi ne serait pas rentrée à Paris et aurait pris la direction de l’Espagne avec les deux enfants du couple, selon la presse espagnole. Alors que le joueur du PSG a été accusé de viol par une jeune femme de 24 ans et a été mis en examen, Hiba Abouk n’aurait pas voulu retourner au domicile, où auraient eu lieu les faits le 25 février dernier. Elle aurait décidé de se rendre dans la maison qu’elle possède avec l’international marocain à Madrid.

La séparation remonterait à plusieurs mois

Cette décision renforce les rumeurs d’une séparation entre le footballeur et l’actrice espagnole d’origine tunisienne. Cette rupture remonterait à plusieurs semaines, bien avant les accusations à l’encontre d’Achraf Hakimi. Le couple aurait traversé des périodes difficiles ces derniers mois et aurait décidé de mettre un terme à sa relation. L’une des principales raisons de la fin de leur aventure résiderait dans leur différence d’âge, Hiba Abouk étant âgée de 36 ans alors que Achraf Hakimi a 24 ans. Mais pas seulement. La jeune femme souhaiterait profiter de leur vie de famille, alors que l’ancien joueur du Real Madrid préférerait «continuer à faire la fête».

Et s’ils avaient été aperçus ensemble au dernier festival de Cannes, Achraf Hakimi s’est rendu seul, le 27 février dernier, à la cérémonie des trophées The Best organisée dans la capitale. La veille, une jeune femme de 24 ans, domiciliée à Fontenay-sous-Bois, a fait une déclaration de viol au commissariat voisin de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), sans porter plainte contre l’international marocain.

Une tentative de racket ?

Les faits se seraient déroulés, le samedi, au domicile du joueur parisien, situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Forfait pour le match de son équipe à Marseille, il aurait invité chez lui la victime présumée, rencontrée mi-janvier sur Instagram. Au cours de la soirée, le footballeur l’aurait embrassée avant de soulever ses habits et de poser sa langue sur sa poitrine sans son consentement. Il l’aurait également pénétrée avec ses doigts, toujours sans son approbation.

Malgré l’absence de plainte, le parquet de Nanterre s’est autosaisi de l’affaire avant d’ouvrir une enquête préliminaire. Mis en examen pour viol, le footballeur a interdiction d’entrer en contact avec son accusatrice. Dans un communiqué, son avocate a indiqué que son client, qui a fermement démenti les accusations, a «été l’objet d’une tentative de racket» dans cette affaire.