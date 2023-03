Tennis : Benoît Paire remporte son premier tournoi depuis quatre ans

Benoît Paire a remporté le tournoi de tennis Challenger de Puerto Vallarta, au Mexique, ce dimanche 12 mars, mettant fin à quatre ans sans titre.

Enfin ! Vainqueur du tournoi mexicain de Puerto Vallarta, Benoît Paire a mis fin à quatre ans sans titre et se relance à deux mois de Roland-Garros.

A perfect week for @benoitpaire in Puerto Vallarta





The No. 5 seed collects his 7th #ATPChallenger title after defeating Shimizu 3-6, 6-0, 6-2! pic.twitter.com/gX2AugaOZ9

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 13, 2023