Basket : pourquoi le club de Monaco a-t-il suspendu son joueur vedette ?

Joueur vedette de Monaco, Mike James a été suspendu de façon «temporaire», ce mardi, par le club de la principauté pour «violation des règles internes» et ne jouera pas, jeudi soir, en Euroligue. En cause, une soirée un peu trop alcoolisée, selon L'Equipe.

Une décision radicale. A deux jours du match d’Euroligue contre Bologne, Mike James a été suspendu, ce mardi, par Monaco pour «violation des règles internes du club». «En conséquence, Mike James sera absent de l’entraînement alors que l’équipe continuera sa préparation pour la 29eme journée de saison régulière d’Euroligue», a indiqué le club de la principauté dans un communiqué.

L’AS Monaco vient d’annoncer la suspension temporaire de son arrière américain, Mike James pour violation des règles internes du Club.





Retrouvez le communiqué officiel

https://t.co/vllP1qEINY pic.twitter.com/8sQ7bs97BQ — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 14, 2023

Si la formation monégasque n'a pas donné plus de détails, une brouille avec certains joueurs lors d'un entraînement a été évoquée pour justifier cette suspension avant d'être démentie. La cause de cette sanction serait en réalité une soirée un peu trop alcoolisée après la victoire, mercredi dernier, contre le Panathinaïkos (84-70), selon L'Equipe.

A l'issue de la rencontre, Mike James a retrouvé l'ancien monégasque Dwayne Bacon, qui évolue désormais en Grèce, et les deux amis ont passé la soirée ensemble jusqu'au bout de la nuit. Ils ont fini dans un état déplorable, au point que Dwayne Bacon se serait évanoui, le lendemain, en plein séance d'entraînement matinale de son équipe.

Et cette virée nocturne du meneur américain, qui avait déjà manqué les deux dernières victoires de Monaco à Vitoria, vendredi dernier, en Euroligue (102-93), puis à Roanne en championnat (85-74), officiellement pour une blessure à un doigt, a provoqué la colère de ses dirigeants et pourrait compromettre son avenir sur le Rocher. Le club de Monaco, qui occupe la tête de la Betclic Elite, pourrait en effet engager une procédure disciplinaire contre lui dans les prochains jours.

Joueur le mieux payé du championnat de France, avec un salaire annuel estimé à 2,3 millions d’euros, et meilleur marqueur de Monaco cette saison avec 14,5 points de moyenne par match, Mike James (32 ans) est pourtant sous contrat jusqu’en 2024 après avoir prolongé deux ans l’été dernier. Mais il est coutumier du fait et précédé d'une réputation peu flatteuse. Avant son arrivée à Monaco en septembre 2021, il avait quitté le CSKA Moscou, après avoir été suspendu par le club russe et au terme d’un conflit persistant avec son entraîneur Dimitris Itoudis.