Basket : la famille de Kobe Bryant va recevoir près de 30 millions d’euros de dommages et intérêts

La famille et la veuve du basketteur américain Kobe Bryant, tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020, vont recevoir l'équivalent de près de 30 millions d’euros de dommages et intérêts de la part du comté de Los Angeles.

Ils vont obtenir réparation. Vanessa Bryant, veuve de Kobe Bryant, et les enfants de la légende du basket vont recevoir près de 30 millions d'euros de dommages et intérêts après un accord conclu, ce mardi, avec le comté de Los Angeles. Ce montant inclut les 15 millions d’euros déjà attribués par un tribunal en août dernier.

La famille de Kobe Bryant, tragiquement disparu dans un accident d’hélicoptère en janvier 2020, avait poursuivi en justice le comté après la diffusion de photos du corps du joueur des Los Angeles Lakers et de sa fille Gianna, également décédée dans cet accident. Ces clichés avaient été pris par les premiers secouristes arrivés sur les lieux avant d’être diffusés auprès de membres des sapeurs-pompiers et des agents du shérif.

Chris Chester, dont la femme et la fille ont aussi péri dans le crash, recevra, de son côté, 20 millions d’euros de dommages et intérêts de la part du comté de Los Angeles. Cet accord a été jugé «juste et raisonnable» par l’avocate du comté.