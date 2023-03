Football : Noël Le Graët au cœur d’une nouvelle polémique

Noël Le Graët est au cœur d’une nouvelle polémique après avoir offert une trentaine de places, allouées par la Fifa, à des proches pour la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre dernier, entre la France et l’Argentine.

Noël Le Graët n’est plus le président de la Fédération française de football. Mais il est au cœur d’une nouvelle polémique. Le dirigeant de 81 ans aurait bénéficié de plusieurs places, allouées par la Fifa, pour la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, le 18 décembre dernier, au stade de Lusail. Au total, il aurait profité de 28 billets supplémentaires, en plus de ceux octroyés à la FFF par l’instance internationale, qu’il aurait offerts à des membres de sa famille ainsi qu'à des amis, selon Le Monde. Les proches de Noël Le Graët ont ainsi pu prendre place en tribune présidentielle et en tribunes officielles pour assister à la rencontre.

Transportés et logés aux frais de la Fifa

Parmi les heureux bénéficiaires, il y avait son épouse, deux de ses filles, le président du club de Guingamp Frédéric Le Grand, le maire de Guingamp Philippe Le Goff, Jean-Pierre Bernès (agent de Didier Deschamps) ou encore deux de ses amis. «La FIFA disposait de beaucoup de places pour la finale et c’est à la discrétion de la FFF de les distribuer à qui elle veut», a déclaré, au Monde, Noël Le Graët, qui a donc choisi d’en faire profiter son entourage.

Certains d’entre eux étaient mieux placés que Marc Keller et Albert Gemmrich, membres du comité exécutif de la FFF, ou encore que Philippe Diallo, alors numéro 2 de la FFF et devenu président par intérim après le départ de Noël Le Graët. Mais ce n’est pas tout. Pendant leur séjour au Qatar, les proches du Breton ont également été transportés en car et logés dans trois villas toujours aux frais de la Fifa. «La Fifa et Gianni (Infantino) avaient déjà tout réglé en amont, il y avait beaucoup de chambres vides dans les hôtels au Qatar au moment de la finale», a-t-il avancé.

Noël Le Graët a toutefois précisé qu’il avait «payé sur ses deniers l’avion pour tous les gens» qui l'ont accompagné. «J’avais fait la même chose en Russie, en 2018. Je fais vachement gaffe là-dessus et ne fais pas venir mes proches à l’œil», a ajouté celui qui a été nommé par le président de la Fifa Gianni Infantino pour prendre la direction du bureau de l'instance à Paris.