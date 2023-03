Ligue des champions : quels sont les joueurs à avoir déjà inscrit un quintuplé en Ligue des champions ?

Auteur d’un quintuplé, mardi soir, en 8e de finale retour contre le RB Leipzig (7-0), l'attaquant de Manchester City Erling Haaland est devenu seulement le 3e joueur à réaliser cette performance en Ligue des champions.

Il est entré dans un club très fermé. Critiqué après sa performance au match aller (1-1), Erling Haaland a été le grand artisan de la qualification de Manchester City pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec un quintuplé inscrit, mardi soir, contre le RB Leipzig. Une performance stratosphérique de l’attaquant norvégien, qui est seulement devenu le 3e joueur à réaliser cet exploit dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

le quintuplé le plus rapide

Le «Cyborg» a ouvert son compteur sur penalty (22e) avant de pousser le ballon au fond des filets en reprenant une frappe sur la barre transversale de Kevin de Bruyne (24e) et en profitant d’un corner mal repoussé (45e+2). En seconde période, le buteur des Citizens a marqué deux nouveaux buts pour porter son total à cinq réalisations (54e, 57e). Mais il a été privé d’un possible sextuplé, qui aurait été le premier de l’histoire de la Ligue des champions, en étant sorti par Pep Guardiola juste après l’heure de jeu. Sa prestation demeure néanmoins remarquable.

Avant lui, ils étaient seulement deux à avoir inscrit un quintuplé en Ligue des champions. Lionel Messi a été le premier à réussir cette prouesse, sous le maillot du FC Barcelone. En 2012, l’Argentin avait également inscrit cinq buts en 8e de finale retour, au Camp Nou contre le Bayer Leverkusen (7-1). Un peu plus de deux ans plus tard, le Brésilien Luiz Adriano a, à son tour, été l’auteur d’un quintuplé avec le Shakhtar Donetsk sur la pelouse du BATE Borisov en phase de poules (0-7).

Mais Erling Haaland a été le plus rapide à inscrire son quintuplé avec seulement 35 minutes entre son premier et son dernier but, contre 54 minutes pour Luiz Adriano et 84 minutes pour Lionel Messi. Tout simplement prodigieux. Et à seulement 22 ans, il n’a sûrement pas fini de faire tomber les records.