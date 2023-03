6 Nations : compositions, enjeu, TV… Tout savoir sur France-pays de Galles

Le XV de France reçoit le pays de Galles lors de la dernière journée du Tournoi des 6 nations ce samedi 18 mars. Compositions, enjeu et TV... Voici tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre.

Où et quand se dispute France-pays de Galles ?

Le XV de France accueille le pays de Galles au stade de France de Saint-Denis, ce samedi, pour conclure l’édition 2023 du «6 Nations».

La composition du XV de France

Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Dumorthier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Ollivon, Alldritt, Cros - R. Taofifenua, Flament - Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet.

La composition du pays de Galles

Rees-Zammit - Adams, North, Tompkins, Dyer - (o) Biggar, (m) Webb - Tipuric, Faletau, Wainwright - A.W. Jones, Beard - Francis, Owens (cap.), W. Jones.

Remplaçants : Roberts, Thomas, Lewis, Jenkins, Reffell, T. Williams, O. Williams, Halfpenny.

Les enjeux

Le XV de France, tenant du titre, peut encore être champion en cas de victoire contre les Gallois et en fonction du résultat de l’Irlande contre l’Angleterre. «Déjà, on va se concentrer sur nous. Pour gagner le Tournoi, il ne faut pas se tromper d'adversaire et battre le pays de Galles. On veut faire un focus sur notre destin. Après, le reste ne nous appartient pas», a tout de même tenu à rappeler Fabien Galthié.

L’historique France-pays de Galles

La France et le pays de Galles se sont rencontrés à 102 reprises. Le bilan est de 48 victoires françaises pour 51 défaites et 3 nuls.

Sur quelle chaîne ?

France-pays de Galles est à suivre sur France 2 à partir de 15h45.