Equipe de France : capitaine, Karim Benzema, hiérarchie des gardiens… Ce qu’il faut retenir de la liste de Didier Deschamps

Trois mois après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Didier Deschamps a dévoilé, ce jeudi, sa liste des 23 joueurs retenus pour les deux premiers matchs des éliminatoires à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars). Entre les nouveaux joueurs appelés, la désignation du capitaine ou encore la hiérarchie des gardiens, voici ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Les nouveaux joueurs appelés

«Avec l’arrêt de plusieurs joueurs, le groupe aurait, de toute façon, été amené à être rajeuni, avec moins d’expérience (Brice Samba, Wesley Fofana et Kephren Thuram ont été appelés pour la première fois, ndlr). Les choix sont toujours faits dans une logique sportive. Dans mon esprit, il faut préparer le moyen terme, cela passe évidemment par le fait de voir les joueurs dans la vie du groupe, mais aussi sur le terrain pour avoir des réponses en vue de l’avenir. Tout en gardant une certaine compétitivité car vu notre programme, on aura du costaud d’entrée de jeu, avec l’objectif de se qualifier pour l’Euro 2024.»

La désignation du capitaine

«Kylian Mbappé en fait partie, comme d’autres, cela passera par des discussions avec eux, avant que je prenne ma décision. Il y a une responsabilité par rapport au fait d’être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes. Je veux avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision. (…) Je préfère avoir un choix bien défini (plutôt qu’un turnover).»

Le cas Karim Benzema

«C'est un sujet qui intéresse et qui peut amener des débats et polémiques. Très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer pour dire ce qu’il s’était passé. C’est un sujet clos, derrière, je ne vais pas recommenter quoi que ce soit. (…) J’ai pris la parole pour dire ce qu’il s’était passé. Aujourd’hui, c’est derrière, rien ne me fera reparler de ce sujet.»

La hiérarchie des gardiens

«Avec l’arrêt de Hugo Lloris et Steve Mandanda, il y avait des choix à faire. Évidemment qu’Alban Lafont (Nantes) mériterait aussi, mais de par ce que fait Brice Samba (Lens) depuis le début de la saison, c’est intéressant de le voir avec nous (avec Alphonse Areola et Mike Maignan, ndlr). Ce sont deux gardiens performants avec leur club, mais ils n’ont pas d’expérience internationale. C’est la situation d’aujourd'hui, elle peut évoluer dans deux mois. Il y aura une hiérarchie, mais je préfère en parler aux intéressés avant.»

Le positionnement d’Eduardo Camavinga

«Je l’ai mis parmi les défenseurs parce que, sur ce rassemblement, je le considère comme arrière latéral gauche. Évidemment, comme d’autres joueurs, il a une polyvalence qui est intéressante mais sur ce rassemblement, par rapport aux exigences et par rapport à ce qu’il a déjà pu faire, il m’amène à avoir plus de garanties sur ce poste. Il ne sera pas surpris. Je ne rentre pas dans les détails, mais j’ai déjà eu des discussions avec lui.»

La présence de Benjamin Pavard

«J’ai beaucoup discuté avant, pendant et après la Coupe du monde. On ne va pas revenir dessus, cela appartient au passé. L’important, c’est ce qu’il y a devant. Qu’il maintienne le niveau qu’il a en club (Bayern Munich). Il est polyvalent mais là, il le sait bien, comme il le savait à la Coupe du monde, il est présent pour le poste de latéral droit.»

La convocation des frères Thuram

«Kephren et Marcus sont frères, mais cela peut être deux caractères différents. Lucas et Théo Hernandez étaient en concurrence sur le même poste, ce n’est pas le cas de Marcus (attaquant) et Kephren (milieu de terrain). Ce n’est ni un avantage, ni un inconvénient. Ils ont ce lien familial qui est fort. Pour leur papa, c'est beaucoup de fierté, toute la famille aussi, mais ils sont dans un monde de compétiteurs. Je ne vais pas utiliser les mêmes mots avec l’un ou l’autre.»

La situation de l’équipe de France féminine

«Je n’ai pas les tenants et les aboutissants. Après la décision… je ne sais pas s’il y avait une bonne ou une moins mauvaise. Il y a le fond et la forme. En tant que sélectionneur, entraîneur, sur la forme cela me gêne. Je ne vais pas en dire plus.»