Equipe de France féminine : Thierry Henry a refusé de succéder à Corinne Diacre à la tête des Bleues

Si plusieurs dirigeants de la FFF ont cité son nom pour succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine, Thierry Henry a décliné la proposition après s'être entretenu avec Jean-Michel Aulas.

Thierry Henry ne sera pas le futur sélectionneur de l'équipe de France fémine. Alors que son nom circulait dans les couloirs de la Fédération française de football et aurait été suggéré par certains dirigeants de l'instance pour succéder à Corinne Diacre à la tête des Bleues, l'ancien attaquant (45 ans) a préféré décliner la proposition après avoir été sondé par Jean-Michel Aulas.

L'ancien attaquant a le profil recherché

«Thierry Henry, cela a été envisagé, je l'ai eu personnellement pour lui poser la question. La réponse n'a pas été positive. Il était très flatté évidemment qu'on le consulté. On l'a fait parce qu'on nous avait dit qu'il pouvait être intéressé. Ce ne sera pas Thierry Henry. Je crois qu'il est en train d'embrayer sur d'autres projets», a confié, au Figaro, Jean-Michel Aulas, qui va devoir trouver quelqu'un d'autre pour s'assoir sur le banc des Bleues.

Avec Marc Keller (président de Strasbourg), Aline Riera et Laura Georges (ex-internationales), le président de l'OL fait partie d'une commission chargée de faire une «recommandation» au président intérimaire de la FFF Philippe Diallo. Et en dépit du refus du champion du monde 1998, la liste des potentiels candidats est longue avec Gérard Prêcheur (PSG), Patrice Lair, Sonia Bompastor (Lyon), Sandrine Soubeyrand (Paris FC), Eric Blahic, ancien adjoint de Corinne Diacre, ou encore Jocelyn Gourvennec, qui a récemment été auditionné pour le poste par la FFF.

«On en a consulté cinq et il en reste deux et demi, parce qu'il y a une combinaison entre le premier et le deuxième adjoint, a précisé Jean-Michel Aulas. Cela avance bien.» Mais il va falloir faire vite pour trancher. Car le temps presse avec la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui est dans à peine quatre mois (20 juillet-20 août).