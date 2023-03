Tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions se déroule ce vendredi 17 mars et sera à suivre sur Canal+. Voici le programme TV complet.

Ils vont savoir. Les huit qualifiés (Real Madrid, Naples, Inter, AC Milan, Chelsea, Bayern Munich, Benfica, Manchester City) vont connaître leurs adversaires lors du tirage au sort des quarts de finales et demi-finales de la Ligue des champions.

Ce tirage sera à suivre à partir de 11h45 en clair sur Canal+ lors d’une émission présentée par Hervé Mathoux, avec Gauthier Kuntzmann, Laure Boulleau et Christophe Jallet.

A noter que la cérémonie se poursuivra dès 13h pour les tirages au sort de l'Europa League et l'Europa Conference League.

Programme TV

Tirage quarts de finale

Ligue des champions

Vendredi 17 mars

11h45 Canal+

Suivis des tirages Ligue Europa à partir de 13h sur CANAL+SPORT360 et INFOSPORT+ et Ligue Europa Conference à partir de 14h sur CANAL+SPORT360 et INFOSPORT+