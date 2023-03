Un Français remporte la course la plus difficile au monde... en 58 heures

Ce vendredi 17 mars, le coureur Aurélien Sanchez a conquis la mythique «Barkley Marathons», un ultra-trail de près de 200 kilomètres qui se déroule dans une forêt du Tennessee, aux États-Unis, et souvent considéré comme la course la plus difficile au monde. Plus de 58 heures lui ont été nécessaires pour la boucler.

Un exploit, le mot est faible. La performance d'Aurélien Sanchez, Toulousain de 32 ans, est historique. Ce vendredi 17 mars, il s'est adjugé la «Barkley Marathons», une course d'ultra-endurance à la difficulté extrême. Il est le premier coureur à la terminer depuis l'édition 2017 et le premier Français vainqueur de l'histoire de l'épreuve.

La «Barkley» est une course atypique. Créée en 1986, elle est inspirée par la fuite de James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King, du pénitencier de Brushy Mountain. Littéralement perdu dans la forêt, l'homme n'a parcouru qu'une poignée de kilomètres sur plus de deux jours.

Elle se présente sous la forme d'une course mêlant ultra-endurance, avec 160 kilomètres et 18.000 mètres de dénivelé positif (soit deux fois l'Everest), et course d'orientation puisqu'il faut réaliser les cinq tours en moins de 60 heures (12 heures par tour, sous peine d'élimination), en usant de cartes pour se repérer dans la forêt, car rien n'est balisé. L'épreuve est tellement complexe qu'il arrive très fréquemment qu'aucun vainqueur ne se distingue, d'autant que les participants parcourent souvent beaucoup plus de kilomètres que ceux prévus.

L'édition 2023 restera dans les mémoires, puisqu'ils sont trois à avoir dompté la «Barkley». Le Français Aurélien Sanchez a terminé premier en 58 heures 23 minutes et 12 secondes, suivi par l'Américain John Kelly, précédent vainqueur en... 2017 (58 heures 42 minutes et 23 secondes) et le Belge Karel Sabbe, qui a fini à seulement quelques minutes de la barrière horaire (59 heures 53 minutes et 33 secondes).

Le Français s'est même permis de signer le tour le plus rapide de l'histoire de l'épreuve. Il devient seulement le 17e coureur à avoir terminé la course au moins une fois.