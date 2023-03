Formule 1 : quels sont les pilotes à avoir atteint les 100 podiums ?

Troisième du Grand Prix d’Arabie Saoudite, dimanche 19 mars, derrière Sergio Pérez et Max Verstappen, Fernando Alonso est devenu le 6e pilote de l’histoire de la Formule 1 à atteindre les 100 podiums.

Il est entré dans un cercle fermé. Au volant de son Aston Martin, Fernando Alonso est devenu, dimanche, le 6e pilote de l’histoire de la Formule 1 à atteindre les 100 podiums, après sa 3e place dérochée au Grand Prix d’Arabie Saoudite derrière Sergio Pérez et Max Verstappen. Dans un premier temps, cette 3e position lui avait été retirée peu après l’arrivée par la FIA, qui lui avait infligé une pénalité de dix secondes pour ne pas avoir bien respecté, durant la course, une première pénalité de cinq secondes pour un mauvais placement sur la grille de départ.

Lewis Hamilton sur la plus haute marche

Mais quelques heures plus tard, l’instance internationale a revu la scène litigieuse et a décidé d’annuler la sanction en raison du flou autour du règlement, permettant au double champion du monde espagnol (2005, 2006) de franchir cette barre symbolique. Avant lui, seulement cinq pilotes avaient réalisé cette performance. A commencer par Lewis Hamilton qui détient le record avec 191 podiums depuis ses débuts en 2007.

Le Britannique devance Michael Schumacher et ses 155 podiums ainsi que Sebastian Vettel (122 podiums). Alain Prost (106 podiums) et Kimi Räikkönen (103 podiums) sont les deux autres pilotes à compter au moins 100 podiums. Et Fernando Alonso va tenter, cette saison, de se rapprocher du Finlandais et du Français. Voire de les dépasser.

Les pilotes à avoir atteint les 100 podiums

Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) : 191 podiums

Michael Schumacher (Allemagne) : 155 podiums

Sebastian Vettel (Allemagne) : 122 podiums

Alain Prost (France) : 106 podiums

Kimi Räikkönen (Finlande) : 103 podiums

Fernando Alonso (Espagne) : 100 podiums