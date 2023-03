«On est en retard papa» : la vidéo hilarante de Lilian Thuram accompagnant ses fils en équipe de France

Lilian Thuram a publié une vidéo sur son compte Instagram, où il accompagne ses fils Marcus et Khéphren, tous les deux convoqués en équipe de France pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024.

C’était un jour particulier pour la famille Thuram. Pour la première fois, Marcus et Khéphren étaient convoqués ensemble en équipe de France. Et pour l’occasion, les joueurs du Borussia Mönchengladbach et de Nice ont été accompagnés à Clairefontaine, lundi, pour le début du rassemblement, par leur illustre père Lilian. Et l’ancien international (142 sélections) a immortalisé ce moment à travers une vidéo postée sur son compte Instagram.

Avant de voir ses deux fils rejoindre le château à bord d’une voiture mise à disposition par la Fédération française de football, le champion du monde 1998 a interpellé et taquiné ses enfants. «Hey Marcus, regarde papa ! Coucou !», a-t-il lancé à l’attaquant. «On est en retard papa», lui a-t-il rétorqué, avant que Khéphren ne remonte la vitre devant un Lilian Thuram hilare.

Et l’ancien capitaine des Bleus devrait être dans les tribunes du Stade de France, ce vendredi, pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024 face aux Pays-Bas dans l’espoir de voir, cette fois, ses deux fils ensemble sur la pelouse.