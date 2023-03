Equipe de France féminine : Hervé Renard bientôt nommé à la tête des Bleues à la place de Corinne Diacre ?

Hervé Renard pourrait être nommé dans les prochaines heures à la tête de l’équipe de France féminine, succédant à Corinne Diacre remerciée le 9 mars dernier, selon Infosport+.

Les derniers détails bientôt réglés ? Hervé Renard est bien parti pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine et succéder à Corinne Diacre, remerciée le 9 mars dernier. Sa nomination pourrait même intervenir dans les prochaines heures. Une réunion en visio était prévue en fin de journée avec le Comex de la Fédération française de football en vue de finaliser sa venue sur le banc des Bleues, selon les informations d’Infosport+. Un accord est même espéré ce lundi ou au plus tard mardi matin.

Hervé Renard devrait succéder à Corinne Diacre





Equipe de France Féminine pic.twitter.com/yJkPNegPtw — INFOSPORT+ (@infosportplus) March 20, 2023

Avant d’officialiser son arrivée, un terrain d’entente doit être trouvé avec la Fédération saoudienne de football avec laquelle Hervé Renard est sous contrat jusqu’en 2027 comme sélectionneur. Avec l’Arabie Saoudite, il avait notamment participé à la dernière Coupe du monde au Qatar battant l’Argentine lors du premier match (2-1) avant de s’incliner contre la Pologne (2-0) puis le Mexique (2-1). Si la FFF se veut confiante pour boucler ce dossier, elle dispose d’autres candidats dans l’éventualité où l’ancien entraîneur de Sochaux ou encore Lille ne parvenait pas à se libérer.

La coupe du monde comme objectif

D’autant que le temps commence à presser avec la Coupe du monde prévue dans tout juste quatre mois en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). Et ce Mondial sera le premier objectif du futur sélectionneur avec un premier match contre la Jamaïque (23 juillet) avant d’affronter le Brésil (29 juillet) puis le Panama (2 août). Les Tricolores devront terminer à l’une des deux premières places pour se qualifier pour les 8es de finale et espérer aller loin dans la compétition.

Avant ce rendez-vous, un rassemblement est prévu au mois d’avril avec deux matchs amicaux programmés contre la Colombie à Clermont-Ferrand (7 avril) et le Canada au Mans (11 avril). L’occasion pour le nouveau sélectionneur de faire connaissance avec ses joueuses.