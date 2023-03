Tennis : Martina Navratilova annonce être guérie de ses cancers

Martina Navratilova, légende du tennis, a annoncé être en rémission de ses deux cancers diagnostiqués en janvier dernier.

Un nouveau match remporté. L’ancienne n°1 mondiale de tennis Martina Navratilova a révélé, dans une interview accordée à Talk TV, qu’elle était en rémission après avoir été diagnostiquée d'un cancer de la gorge et du sein il y a quelques semaines.

«Pour autant qu'ils le sachent, je suis en rémission, a lancé mardi à Piers Morgan celle qui a décroché 18 titres du Grand Chelem en simple. Je dois encore subir deux semaines de radiations préventives, mais c'est fini. J'ai été complètement paniquée pendant trois jours en pensant que je ne verrais peut-être pas Noël prochain. La fameuse 'bucket list' me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n’ai jamais manqué d’ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l’abandon n’est pas dans mon ADN. Je n’avais pas d’autre choix que de continuer à me battre.»

