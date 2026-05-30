Roland-Garros 2026 : la performance exceptionnelle de Diane Parry qui élimine la 6e joueuse mondiale au 3e tour

Diane Parry, dernière Française en lice dans le tableau féminin de Roland-Garros, a réussi la performance d’éliminer l'Américaine Amanda Anisimova, ce samedi lors du 3e tour.

Elle a fait vibrer les supporters en tribunes et derrière leurs écrans. Dernière Française dans le tableau féminin de Roland-Garros, Diane Parry s'est offert un premier huitième de finale en Grand Chelem en éliminant samedi au troisième tour la 6e mondiale, l'Américaine Amanda Anisimova.

Actuelle 92e mondiale, la droitière de 23 ans s'est imposée après une bataille en trois sets (6-3, 4-6, 7-6) contre la double finaliste en Grand Chelem, qui disputait à Paris son premier tournoi sur terre battue de la saison après une blessure au poignet gauche.

«J'ai essayé de rester positive»

«De pouvoir le faire ici à la maison, c'est un vrai bonheur de pouvoir le partager avec ma famille. Je sentais qu'on était vraiment au coude à coude, on avait toutes les deux des opportunités, a-t-elle confié après la rencontre. Je savais qu'il fallait s'accrocher. Physiquement, je me sentais bien et je sentais qu'au niveau tennistique, j'avais toutes mes chances aussi. J'ai essayé de rester positive. Ca a été difficile de savoir comment gérer ma journée entre le match, le double et la finale du PSG. Je suis contente d'avoir fini cette partie.»

La Française affrontera lundi la Polonaise Maja Chwalinska (114e) pour une place en quarts de finale.