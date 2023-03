«C’est quelque chose qui manque à mon palmarès» : Olivier Giroud présent aux JO de Paris 2024 ?

Olivier Giroud, attaquant de l’équipe de France et de l’AC Milan, aimerait bien participer aux jeux Olympiques de Paris 2024 pour décrocher un titre qu’il n’a pas encore.

Ne lui parlez pas de retraite. A 36 ans, Olivier Giroud, actuel meilleur buteur de l’histoire des Bleus, compte bien poursuivre sa carrière internationale tant que Didier Deschamps le sélectionnera. Présent pour les matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (vendredi 20h45) et en Irlande (lundi 20h45), l’ancien joueur de Montpellier et Arsenal notamment vise plus loin.

Au micro d’Europe 1, le vice-champion du monde a confié son envie de porter la tunique tricolore jusqu’au Championnat d’Europe l’an prochain et même aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Avec Kylian Mbappé ?

«Je n'y avais pas pensé, avoue-t-il. Ce serait génial de jouer des Jeux Olympiques, de participer à des Jeux Olympiques pour mon pays, évidemment. C'est quelque chose qui manquait à mon palmarès.»

Pour rappel, le tournoi de football olympique, qui est réservé aux joueurs de moins de 23 ans, peut inclure trois joueurs plus âgés. Olivier Giroud pourrait retrouver Kylian Mbappé qui avait déjà évoqué sa volonté de disputer les prochains JO.

L’équipe de France avait décroché la médaille d’or à Los Angeles en 1984. A Tokyo, en 2021, les Bleus de Sylvain Ripoll, qui avait eu toutes les peines du monde à sélectionner des joueurs car les clubs ne voulaient pas les laisser à disposition, avaient été éliminés dès la phase de groupe.