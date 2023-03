Equipe de France : Antoine Griezmann prêt à mettre un terme à sa carrière internationale ?

Affecté de ne pas avoir été désigné nouveau capitaine de l’équipe de France, Antoine Griezmann s’interrogerait sur son avenir en Bleu et pourrait mettre un terme à sa carrière internationale.

«Toujours un honneur d'être ici, de représenter le football français et la France». Debout devant une chaise, c’est avec ces mots qu’Antoine Griezmann a entamé son discours, mardi soir, pour célébrer son 32e anniversaire avec ses coéquipiers et le staff tricolore. A travers ces paroles, le joueur de l’Atlético Madrid a rappelé son attachement pour le maillot bleu qu’il porte depuis maintenant 9 ans et ses débuts en mars 2014. Mais pour combien de temps encore ? S’il a caché sa déception au moment de s'adresser à ses partenaires, il n’en reste pas moins affecté de ne pas avoir été désigné nouveau capitaine de l’équipe de France par Didier Deschamps, qui lui a préféré Kylian Mbappé pour succéder à Hugo Lloris.

Une décision après ce rassemblement ?

Et cette décision pourrait avoir un impact sur son avenir en Bleu. Alors qu’il se voyait hériter du brassard, il songerait à mettre un terme à sa carrière internationale. Comme après le sacre avec l’équipe de France en Russie en 2018. Mais Didier Deschamps, avec lequel il entretient un lien très fort, avait réussi à le convaincre de poursuivre l’aventure. Le sélectionneur y parviendra-t-il une nouvelle fois ? Antoine Griezmann (117 sélections) a en tout cas promis de se donner à fond, comme d’habitude, lors de ce rassemblement et des deux premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas (vendredi) et en Irlande (lundi). Il se décidera ensuite sur l’orientation à donner à sa carrière internationale.

Mais Didier Deschamps ne croit pas à un mal-être de celui qui est désormais vice-capitaine, ni même à une éventuelle retraite internationale. «D’abord, Antoine ne fait jamais la tête, sincèrement… Il a vécu des périodes qui étaient très compliquées. Et l’une des dernières, avant la Coupe du monde. Sa présence était alors remise en cause. Mais il a toujours été un joueur important, même s’il a connu des périodes moins agréables en fonction de sa situation en club. Avec tout ce qu’il fait sur le terrain, son côté moteur avec son volume et sa qualité technique, ce qu’il est capable de faire», a confié le patron des Bleus à la presse régionale. Et si Antoine Griezmann aura, quoi qu’il arrive, un rôle à jouer dans cette nouvelle ère qui vient de s’ouvrir en équipe de France, la tournure de ce rassemblement devrait peser lourd au moment de prendre sa décision.