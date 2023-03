«Il réunit toutes les cases» : Didier Deschamps justifie la nomination de Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France

Didier Deschamps a expliqué les raisons qui l’ont convaincu de nommer Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l’équipe de France, dans une interview à Téléfoot.

Didier Deschamps a tranché. Après discussions avec les principaux concernés, en marge du premier rassemblement de l’année, le sélectionneur des Bleus a décidé de nommer Kylian Mbappé (66 sélections, 36 buts) pour succéder à Hugo Lloris et être le nouveau capitaine de l’équipe de France.

L’attaquant du PSG a été préféré à Antoine Griezmann, l’autre prétendant au brassard et désigné vice-capitaine, même si le joueur de l’Atlético Madrid a une plus grande expérience au niveau international et un lien très fort avec le sélectionneur depuis ses débuts en Bleu.

Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé comme nouveau





Antoine Griezmann est le vice-capitaine

Ce choix sonne presque comme une évidence au regard de l’importance prise par le natif de Bondy (93), aussi bien sur le terrain mais également en-dehors, notamment lors de la dernière Coupe du monde. Et c’est précisément pour ces raisons que Didier Deschamps a opté pour lui. «Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur», a confié le patron des Tricolores dans une interview qui sera diffusée prochainement sur TF1.

Didier Deschamps pour @telefoot_TF1





« Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine.



Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur » pic.twitter.com/ZieX9Pf1UZ — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 21, 2023

Kylian Mbappé étrennera son nouveau rôle de capitaine de l’équipe de France, ce vendredi, face aux Pays-Bas au Stade de France pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. A cette occasion, il célèbrera sa 67e sélection, quasiment six ans jour pour jour après sa première apparition sous le maillot tricolore. La première d’une nouvelle ère pour lui et l’équipe de France.