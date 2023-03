Football : Houssem Aouar victime d’insultes racistes après son choix de jouer pour l’Algérie

Houssem Aouar, joueur de l’Olympique lyonnais qui a choisi de porter le maillot de l’Algérie en sélection plutôt que celui de la France, a été victime d’insultes racistes par messages privés.

Quelques jours après l’officialisation de son choix de représenter l’Algérie, Houssem Aouar a reçu des insultes à caractères racistes sur ses messageries privées. L’OL a réagi.

«Enc*** casse-toi en Algérie et casse-toi de Lyon et de la France sale mer**», peut-on lire sur une capture d’écran de l'un des messages, publiée par le joueur.

Soutien à Houssem Aouar qui reçoit des messages haineux de ce type. pic.twitter.com/wCvmRWDJd5 — Instant Foot (@lnstantFoot) March 21, 2023

Vendredi 17 mars, lors de Lyon-Nantes, le milieu lyonnais avait été sifflé lors de son entrée en jeu à la 73e minute par ses propres supporters au Groupama Stadium. Une Marseillaise avait même été entonnée par quelques-uns des supporters présents dans les tribunes.

L’OL apporte son soutien à @HoussemAouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine.





Le football est universel ! pic.twitter.com/DLdPXkWJ0C — Olympique Lyonnais (@OL) March 22, 2023

Le club rhodanien a justement tenu à réagir et à apporter son soutien au joueur formé au club. «L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine, peut-on lire sur le compte Twitter du club. Le football est universel !»

Passé par les équipes jeunes de l'équipe de France, Aouar compte une sélection avec les A, lors du match amical face à l'Ukraine le 7 octobre 2020 (7-1). Il a donc choisi le pays d’origine de ses parents mais ne fait pas partie de l’actuel rassemblement de l'Algérie pour la double confrontation contre le Niger pour une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (reportée en janvier 2024).