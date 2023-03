«Ce n’est pas un choix contre la France» : Houssem Aouar revient sur ses déclarations après avoir choisi l’équipe d’Algérie

Le joueur de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar est revenu, ce dimanche 19 mars, dans Téléfoot, sur ses propos concernant son regret d’avoir choisi l’équipe de France après avoir opté pour l’Algérie.

Une mise au point. Houssem Aouar est revenu, ce dimanche, sur ses déclarations concernant l’équipe de France après avoir choisi, en fin de semaine dernière, de représenter l’Algérie. Au moment de justifier sa décision, le milieu de terrain de l’OL avait notamment regretté d’avoir opté pour les Bleus, dont il a porté le maillot à une reprise lors d’un match amical contre l’Ukraine en octobre 2020. «Pour être honnête, après avoir choisi l’équipe de France à l’époque, j’ai ressenti un regret. J’ai senti que je n'avais pas fait le choix qui me convenait personnellement», avait-il déclaré, jeudi dernier, dans une vidéo diffusée par la Fédération algérienne de football.

sifflé par certains supporters lyonnais

Quelques jours plus tard, il a tenu à préciser sa pensée. «Je ne regrette pas d’avoir porté le maillot bleu. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, ça a été mal interprété, mal repris et mal compris. J’avais dit que j’avais le regret de ne pas avoir choisi l’Algérie plus tôt. Ce n’est pas un choix contre la France, loin de là. J’ai été formé ici, je suis Français aussi. J’ai beaucoup appris avec la formation française. J’ai côtoyé de grands joueurs et de bons éducateurs», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Téléfoot.

Son choix, mais aussi ses propos n’ont pas été forcément très bien perçus du côté de certains supporters lyonnais qui ont sifflé leur joueur lors du match de la 28e journée de Ligue 1, vendredi, contre Nantes (1-1). Touché, Houssem Aouar a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un «choix par défaut». «En faisant ce choix-là, on ne m’a jamais dit que cela allait être tout acquis, que j’allais venir et que j’allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d’égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur (Djamel Belmadi, ndlr)», a-t-il ajouté.

Et Houssem Aouar devra encore attendre avant de connaître sa première sélection sous le maillot algérien car, à court de rythme, il n’a pas été convoqué pour la double confrontation contre le Niger (23 et 27 mars) dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.