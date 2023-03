Eliminatoires Euro 2024 : composition, arbitre, historique… Tout savoir sur le match entre la France et les Pays-Bas

Pour son premier match des éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France affronte les Pays-Bas, ce vendredi 24 mars (20h45), au Stade de France. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Composition de l'équipe de France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo-Muani (ou Giroud), Mbappé (cap.)

Arbitre

Maurizio Mariani a été désigné pour arbitrer cette rencontre entre la France et les Pays-Bas. L’arbitre italien (41 ans), qui officie en Serie A depuis dix ans, n’a encore jamais dirigé les deux nations. En 2021, il avait arbitré deux matchs des éliminatoires à la Coupe du monde entre la Pologne et l’Albanie (4-1), puis entre le pays de Galles et la Biélorussie (5-1). Cette saison, il a notamment officié lors de trois matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig (2-0), le FC Séville et le Borussia Dortmund (1-4), et le Bayer Leverkusen et Bruges (0-0).

Stade

L’équipe de France va retrouver le Stade de France, qui sera à guichets fermés. L’enceinte de Saint-Denis fera le plein pour soutenir les Bleus pour le début de cette campagne de qualifications à l’Euro 2024. Et les hommes de Didier Deschamps restent sur une victoire sur la pelouse de l’antre dionysien contre l’Autriche, en septembre dernier, en Ligue des nations (2-0).

Adversaire

La sélection néerlandaise est l’adversaire le plus redoutable du groupe B pour l’équipe de France. Mais pour ce premier rendez-vous, les Pays-Bas, éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde par l’Argentine, seront privés de plusieurs éléments importants comme Frenkie De Jong et Steven Bergwijn (blessés), ainsi que de Denzel Dumfries (suspendu), mais aussi Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle), Joey Veerman (PSV Eindhoven) et Bart Verbruggen (Anderlecht), tous les cinq touchés par un virus.

Historique

L’équipe de France reste sur une défaite contre les Pays-Bas, concédée à Rotterdam en novembre 2018 en Ligue des nations (2-0). Mais avant ce revers, les Bleus avaient enchaîné cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues face aux Bataves depuis la claque reçue à l’Euro 2008 (4-1). Et ils n’ont plus perdu dans l’Hexagone face aux Oranjes depuis 1936.

Diffusion TV

Cette première rencontre des éliminatoires de l’Euro 2024 sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.