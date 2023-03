Football : les Pays-Bas sévèrement touchés par un virus avec cinq joueurs forfait pour affronter la France

A la veille d’affronter la France, pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024, les Pays-Bas sont sévèrement touchés par un virus et se retrouvent avec cinq nouveaux joueurs forfait, dont Cody Gakpo et Matthijs de Ligt.

Une véritable hécatombe. A un peu plus de 24 heures d’affronter l’équipe de France, pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024, les Pays-Bas ont déploré, ce jeudi, le forfait de cinq joueurs. La formation néerlandaise a été sévèrement touchée et décimée par un «virus», qui a mis sur le flanc Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle), Joey Veerman (PSV Eindhoven) et Bart Verbruggen (Anderlecht). Un porte-parole de la sélection a toutefois assuré aux médias locaux qu’il ne s’agissait pas du Covid-19.







Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman & Bart Verbruggen left our training camp this morning. They are suffering from a virus infection. Get well soon, boys.



https://t.co/rl3bdGKlWT pic.twitter.com/gOTOFCQj8U — OnsOranje (@OnsOranje) March 23, 2023

«Ils souffrent d’une infection virale», a précisé la Fédération néerlandaise de football dans un communiqué, ajoutant qu’ils avaient «quitté le camp d’entraînement de l’équipe nationale néerlandaise ce (jeudi) matin». Ces absences s’ajoutent à celles déjà connues de Frenkie De Jong et Steven Bergwijn (blessés), ainsi que de Denzel Dumfries (suspendu).

Et pour renforcer son équipe, Ronald Koeman a décidé d’appeler trois nouveaux joueurs. Les jeunes Ryan Gravenberch et Kjell Scherpen vont quitter le rassemblement des Espoirs en Espagne pour rejoindre les «Oranjes» et le défenseur de l’Inter Milan Stefan de Vrij a été appelé en renfort. Alors que la sélection néerlandaise comptera 23 joueurs, au lieu de 25, un point sera fait après la rencontre face aux Bleus en vue du match trois jours plus tard contre Gibraltar.