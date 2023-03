PSG : Lionel Messi et Paris au bord de la rupture ?

A trois mois de la fin du contrat de Lionel Messi au PSG, le malaise est de plus en plus profond entre l’Argentin et le club de la capitale. La rupture n’a même jamais semblé aussi proche.

Le contrat de Lionel Messi au PSG prend fin le 30 juin prochain. Et à un peu plus de trois mois de la date fatidique, son avenir est en suspens. Si une prolongation dans la capitale a été évoquée, elle traîne toujours en longueur et paraît de plus en plus incertaine. Alors qu’un accord était proche d’aboutir, les positions entre les deux parties se sont éloignées et les relations se seraient considérablement refroidies. La fracture serait même de plus en plus profonde. Et ce ne sont pas les derniers événements en date qui vont permettre un nouveau rapprochement entre les deux camps. A commencer par la récente polémique liée à son départ précipité d’un entraînement.

Un malaise palpable

Mécontent d’un atelier mis en place, en milieu de semaine dernière, par Christophe Galtier et son staff, le septuple Ballon d’or aurait choisi de quitter la séance et de rejoindre les vestiaires. Et le lendemain, il n’a pas été vu sur les terrains du centre d’entraînement parisien. Si le club a évoqué une gêne au niveau des adducteurs et que Christophe Galtier a tenu à dédramatiser la situation, assurant au micro de Canal+ qu’«il ne s’est rien passé avec Léo et le groupe, ni entre Léo et moi-même», le malaise est papable.

Il l’est également avec une partie des supporters. Dix jours après l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, quelques sifflets sont une nouvelle fois descendus des tribunes du Parc des Princes, ce dimanche, à l’annonce de son nom avant le match contre Rennes. Même s’ils étaient beaucoup moins nourris que l’an dernier après l’échec au même stade de la compétition face au Real Madrid. Et au coup de sifflet final, au terme d’une prestation décevante, Messi ne s’est pas attardé sur la pelouse et a filé tête basse directement dans le vestiaire. Une image qui contrastait avec Kylian Mbappé et d’autres joueurs, qui ont tenu à remercier les supporters de leur soutien tout au long de la partie malgré la nouvelle défaite contre le club breton (0-2).

Neymar plutôt que messi ?

Cette attitude commencerait à lasser et irriter certains dirigeants. Tout comme son manque d’implication lors de certains matchs. Au point qu’ils ne mettront pas toutes leurs forces pour le prolonger comme ils ont pu le faire l’année dernière avec Kylian Mbappé. Au contraire. Selon l’entourage du club, ils songeraient même désormais à «sacrifier» l’Argentin plutôt que Neymar, car ils fondent beaucoup d’espoirs sur la récente opération du Brésilien pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau.

Si la rupture n’est pas encore totale, elle n’a jamais semblé aussi proche et pourrait bientôt être consommée après deux ans d’une aventure pour le moins tumultueuse et très loin de la parfaite harmonie.