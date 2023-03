Football : Lionel Messi provoque une émeute devant un restaurant en Argentine (vidéo)

De retour en Argentine pour la trêve internationale, Lionel Messi a provoqué une émeute, lundi soir, devant un restaurant de Buenos Aires, où il dînait avec des proches.

Chaque déplacement de Lionel Messi en Argentine ne passe pas inaperçu. Encore moins depuis le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du monde au Qatar. De retour dans son pays, pendant la trêve internationale, le septuple Ballon d’or a provoqué une véritable émeute, lundi soir, devant un restaurant situé dans un quartier résidentiel de Buenos Aires.

Alors qu’il était en train de dîner tranquillement avec des proches, l'info concernant sa présence s’est rapidement répandue et plusieurs centaines de supporters se sont amassés devant l’établissement et ont scandé son nom. A sa sortie, il a dû être escorté par la police, tout sourire, jusqu’à son véhicule tellement la foule était dense. Mais aucun incident n’a été à déplorer.

Unbelievable scene. This is what Messi deserves. A warm atmosphere. pic.twitter.com/acPJd3q8iB

— BeksFCB (@Joshua_Ubeku) March 21, 2023