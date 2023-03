NBA : LeBron James refuse une opération du pied pour tenter de jouer les play-offs

LeBron James, star des Lakers, a refusé de se faire opérer du pied droit pour tenter de participer aux play-offs avec sa franchise NBA.

Le «King» a confié avoir refusé de se faire opérer du pied droit afin de pouvoir participer au sprint final pour les play-offs, après la défaite des siens face aux Bulls dimanche en NBA.

De retour après quatre semaines d'absence, LeBron James a expliqué en conférence d'après-match s'être déchiré un tendon. Il a cependant choisi de ne pas se faire opérer, suivant les conseils du «LeBron James des pieds». Du haut de ses 38 ans, James a scoré 19 points (8 rebonds) contre Chicago, pour son deuxième match seulement en sortie de banc, malgré une carrière longue de près de vingt ans.

A sept matchs de la fin de la saison régulière, les Lakers pointent à la 9e place à l'Ouest, synonyme de barrage pour les play-offs, dans une Conférence où deux victoires séparent le 7e du 12e. En l'absence de leur maître à jouer, les Lakers ont réalisé une série de 8 succès pour 5 revers, et les places directement qualificatives sont toujours à leur portée.

