Coupe du monde U20 : pourquoi l’Indonésie a-t-elle perdu l’organisation de la compétition ?

Alors qu’elle devait accueillir la Coupe du monde U20 (20 mai-11 juin), l’Indonésie s’est vu retirer, ce mercredi 29 mars, l'organisation de la compétition par la Fifa en raison d’un imbroglio politique.

La Coupe du monde U20 n’aura pas lieu en Indonésie. L’Archipel se vu retirer l’organisation de la compétition, ce mercredi, par la Fifa en raison de l’imbroglio politique qui a empêché la tenue du tirage au sort, vendredi dernier, à Bali. En cause, la présence d’Israël pour ce tournoi, alors que les deux pays n’entretiennent aucune relation diplomatique et que Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Un nouveau pays bientôt désigné

Dans ce contexte, les organisateurs avaient envisagé de faire jouer l’équipe d’Israël, qualifiée pour la première fois, à Bali, île à la population en majorité hindouiste, alors que l’Indonésie compte la plus importante population musulmane au monde, pour éviter les troubles. Mais l’opposition du gouverneur régional a remis en cause ce projet.

«J’ai fait de mon mieux. Après avoir remis une lettre du président Jokowi et longuement discuté avec le président de la Fifa, Gianni Infantino, nous devons accepter la décision de la Fifa d’annuler la tenue de l’événement que nous attendions tous les deux avec impatience», a déclaré le président de la Fédération indonésienne Erick Thohir dans un communiqué.

Alors que cette Coupe du monde des moins de 20 ans aura bien lieu aux dates prévues (20 mai-11 juin), «un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible», a indiqué la Fifa, qui envisage des «sanctions» envers la Fédération indonésienne de football.