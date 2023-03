Football : Igor Tudor (OM) futur entraîneur de la Juventus ?

Actuel entraîneur de l’OM, le Croate Igor Tudor serait sur les tablettes de la Juventus Turin en cas de départ de Massimiliano Allegri cet été.

Une saison et au revoir ? Selon la presse italienne, Igor Tudor, l’actuel technicien de l’Olympique de Marseille, pourrait prendre la direction de la Juve, club pour lequel il a joué pendant des années, en cas de départ de Massimiliano Allegri.

Agé de 44 ans, le Croate réalise une belle saison pour sa première à Marseille. Il avait remplacé Jorge Sampaoli, parti précipitamment au début de la préparation en juillet. Si ses débuts ont été compliqués, l’ancien défenseur central a finalement réussi à imposer son style.

L'ADN Juventus

De quoi attirer les regards. Et selon Tuttosport, Igor Tudor serait en pole en cas de départ de Massimiliano Allegri. Pour le moment, rien de concret, l’Italien étant apprécié par la nouvelle direction de Turin malgré la saison compliquée et les 15 points en moins.

En tout cas, Tudor, qui était un cadre de la Juventus entre 1999 et 2007, correspond au style de la «Vieille Dame». Il a notamment occupé le poste d’adjoint d’Andrea Pirlo pendant une saison (2020-2021). De quoi avoir l'ADN Juventus. Sans oublier qu’il connait bien le championnat italien pour avoir entraîné le Hellas Vérone.

Avec l’OM, Igor Tudor est actuellement deuxième de Ligue 1. Seuls points noirs : les éliminations dès la phase de poule de la Ligue des champions et en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy, club de Ligue 2.