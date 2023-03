Running : une sélection de chaussures pour courir aux beaux jours

Trouver la paire de chaussures de running idéale n'est pas un exercice aisé et nécessite de prendre en considération un certain nombre de paramètres, comme la foulée du coureur, le drop, la densité de mousse, le type de distance privilégié ou encore la nature du terrain parcouru. Voici une sélection de modèles pour tous les goûts.

CLIFTON 9 D'HOKA

Voici un allié redoutable destiné aux coureurs débutant sur courtes et longues distances. Très légère (205 g pour une pointure 38 femmes, 248 g pour un 42 hommes), la Clifton 9 de chez Hoka, conçue en mesh à base de matières recyclées, propose un amorti dynamique et efficace qu'elle doit en grande partie à sa nouvelle mousse réactive. Le pied y est parfaitement maintenu pendant l'effort et l'objectif de faciliter toujours plus les transitions est réussi.

Clifton 9, Hoka, à partir de 130 €

NIMBUS 25 D'ASICS

Essai transformé pour le modèle phare du célèbre équipementier japonais. Parmi les points forts de cette Nimbus 25, on peut notamment citer l'absorbtion des chocs à répétition, occasionnés par l'enchaînement des foulées, le confort et l'amorti. Avec son drop médian (8 mm), la nouvelle pépite d'Asics s'adresse à des coureurs réguliers qui souhaitent se préserver. Une chaussure très confortable, particulièrement conseillée pour les foulées neutres et les attaques talon ou medio-pied.

Nimbus 25, Asics, à partir de 200 €

Provision 7 d'Altra

Pour cette septième mouture de sa Provision, Altra a décidé de mettre principalement l'accent sur le maintien, en attestent la languette rembourrée et le col moulé au talon présents sur ce modèle. Une fois la paire testée, le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi ! Concernant la semelle intermédiaire, point essentiel d'une chassure de running, la firme de l'Utah a reconduit sa technologie Altra EGO dont l'objectif est de favoriser l'amorti et le retour d'énergie, combo cible de toutes les attentions des développeurs.

Provision 7, Altra, à partir de 150 €

Endorphin PRO 3 DE SAUCONY

Quand on les enfile, les Endorphine PRO 3 donnent presque l'impression d'avoir des Formule 1 aux pieds ! Les dernières Saucony sont l'occasion parfaite de s'offrir une première expérience dans le monde du carbone amené à persister dans le temps, tant ce matériau permet de tutoyer des chronos à couper le souffle. Vivement recommandée pour les séances de VMA des coureurs au profil confirmé, cette chaussure offre l'opportunité de franchir de vrais caps dans sa progression.

Endorphine Pro 3, Saucony, 250 euros

HELIUM BZ DE WIZWEDGE

Développée par le podologue de l'Olympique de Marseille, Jean-Luc Guer, la marque Wizwedge propose des chaussures modulables grâce à un procédé qui permet aux runners de modifier les caractéristiques de la semelle intermédiaire en glissant leur main dans la chaussure. «On passe ainsi d'un produit antivibratoire, facilitant le drainage et inhibant les ondes de choc (type séance sortie longue), à un amorti plus dynamique, renvoyant davantage d'énergie (type séance VMA)», explique Jean-Luc Guer.

Helium Bz, Wizwedge, à partir de 99 €

adizero Boston 11 d'adidas

Conçue pour les runs de moyenne et longue distance, la chaussure Adizero Boston 11, en hommage au marathon de la ville américaine, est très dynamique grâce à l'amorti nommé «Energyrods», qui limite la perte d'énergie sous le pied. Elle garantit une vitesse maximale, mais cela ne diminue en rien sa durabilité : la semelle intermédiaire combine l'amorti Lightstrike Pro ultra léger avec l'EVA Lightstrike robuste. Elle existe en plusieurs coloris mais il faut dire que celle-ci est plutôt sympa. Et lorsque l’on sait que le choix d’une paire se fait également sur la couleur…

Adizero Boston 11, Adidas, à partir de 160 €