CAN 2023 : voici les dates officielles de la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en 2024

Les dates de la CAN 2023, la Coupe d’Afrique des nations, ont été officialisées dans un communiqué publié ce jeudi.

C’est désormais officiel. La CAN 2023 aura lieu en Côté d’Ivoire en janvier et février 2024, comme l’a indiqué la Confédération Afrique de football ce jeudi.

«Le match d’ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, à Abidjan. Le tournoi de quatre semaines, opposant les 24 meilleures nations d’Afrique, s’achèvera officiellement le 11 février 2024», peut-on lire dans le communiqué de la haute instance du football africain.

Le tirage en septembre

La CAF a également communiqué sur le tirage au sort de l’épreuve reine du continent africain.

«Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a également confirmé que le tirage au sort officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 aura lieu en septembre prochain, peut-on également lire. La date et le lieu seront confirmés ultérieurement. Avec la croissance rapide de l’intérêt mondial pour les compétitions de la CAF enregistrée au cours des derniers mois, la CAF prévoit des audiences télévisées mondiales et des affluences record dans les stades pour l’édition de l’année prochaine de sa compétition phare – un évènement qui détient également le palmarès de l’événement le plus important d’Afrique.»

A noter que les éliminatoires s’achèveront en juin. 24 équipes disputeront la Coupe d’Afrique des nations.