Ligue 1 : voici les 10 plus gros salaires du championnat

Prolongé la saison dernière par le PSG, Kylian Mbappé occupe la tête du classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1, dévoilé par L’Equipe, devant neuf de ses coéquipiers. Voici le top 10.

Comme chaque saison, il y a le PSG et les autres. Il y a même désormais Kylian Mbappé et les autres. Alors que l’attaquant tricolore était en fin de contrat la saison dernière, le club parisien n’a pas lésiné sur les moyens pour conserver sa star. Et il est non seulement devenu le joueur le mieux payé de Ligue 1, mais également le sportif le mieux payé de la planète. Son salaire mensuel brut, assorti de primes importantes, est estimé à 6 millions d’euros. Le champion du monde 2018 devance très largement son coéquipier Neymar.

Jordan Veretout joueur le mieux payé de l'OM

Dans la capitale, le Brésilien, forfait jusqu’à la fin de la saison, perçoit un salaire de 3,675 millions d’euros brut par mois. Avec des émoluments estimés à 3,375 millions d’euros mensuels brut, Lionel Messi complète le podium, devant Marquinhos et Marco Verratti, qui touchent le même salaire (1,2 million d’euros). Le reste du top 10 est constitué uniquement de joueurs évoluant au PSG avec Achraf Hakimi (1,083 millions d’euros), Gianluigi Donnarumma (916.000 euros), Sergio Ramos (791.600 euros), Juan Bernat (730.000 euros) et Nordi Mukiele (700.000 euros).

Wissam Ben Yedder est le premier joueur de ce classement n’évoluant pas au PSG. L’attaquant français de l’AS Monaco occupe la 11e place avec des émoluments estimés à 650.000 euros. En 13e position de ce classement, Jordan Veretout est, lui, le joueur le mieux de l’OM (550.000 euros), alors qu’Alexandre Lacazette est le joueur le mieux rémunéré de Lyon (450.000 euros).

Le top 10 des salaires mensuels brut :

1. Kylian Mbappé (PSG) 6.000.000 euros



2. Neymar (PSG) 3.675.000 euros



3. Lionel Messi (PSG) 3.375.000 euros



4. Marquinhos (PSG) 1.200.000 euros



5. Marco Verratti (PSG) 1.200.000 euros



6. Achraf Hakimi (PSG) 1.083.000 euros



7. Gianluigi Donnarumma (PSG) 916.000 euros



8. Sergio Ramos (PSG) 791.600 euros



9. Juan Bernat (PSG) 730.000 euros



10. Nordi Mukiele (PSG) 700.000 euros