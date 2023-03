Rugby : un joueur de Pro D2 licencié par son club pour avoir frappé la femme d’un coéquipier

Jonathan Ruru, demi de mêlée de Provence Rugby, a été renvoyé par le club de Pro D2 pour avoir frappé la femme de l’un de ses coéquipiers lors d'une soirée, a rapporté La Provence.

Le club de Provence Rugby refait encore parler de lui. Un an et demi après l’épisode Ludovic Radosavljevic, licencié pour avoir proféré des propos racistes contre le joueur de Nevers Christian Ambadiang et suspendu 26 semaines, la formation aixoise est confrontée à une nouvelle affaire. Avec son remplaçant Jonathan Ruru (30 ans). Le All Black maori n’est plus apparu avec le club de Pro D2 depuis le 2 décembre dernier, en raison, officiellement, d’une blessure à un genou. Mais la réalité serait différente, selon La Provence.

Il a été violemment corrigé par un autre joueur aixois

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Pro D2, le demi de mêlée a été remercié après avoir frappé la femme de l’un de ses coéquipiers. Les faits se sont déroulés après la coupure hivernale. Une soirée, avec compagnes et épouses, avait été organisée pour célébrer la nouvelle année et resserrer les liens du groupe avant la phase retour du championnat. Mais elle a dégénéré quand Jonathan Ruru, fortement alcoolisé, s’en est pris physiquement à la jeune femme, déclenchant une énorme dispute.

En réponse à son geste, le demi de mêlée a été violemment corrigé par un autre joueur aixois et a eu la mâchoire ainsi qu’une épaule cassées. Hospitalisé puis opéré, il a ensuite été envoyé au Centre Européen de Rééducation du Sportif de Capbreton pour se soigner. Et plusieurs semaines plus tard, impossible pour lui de retrouver une place dans l’équipe.

La direction de Provence Rugby, qui n’a pas communiqué sur cette affaire, et son président Denis Philipon ont décidé de se séparer de leur joueur malgré ses deux dernières années de contrat en cours. Il a été reçu pour un entretien préalable à un licenciement et ne devrait plus porter le maillot du club aixois, même si ses avocats contestent les motifs prétextant que cette soirée était organisée dans un cadre privé et non sportif.