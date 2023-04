Marathon de Paris 2023 : comment suivre la course ?

Comme chaque année, de nombreux fans seront chez eux ou sur le parcours du Marathon de Paris ce dimanche 2 avril, pour apprécier la plus mythique des courses françaises. Voici comment la suivre.

Côté spectateur, s’il y a la télévision ou le smartphone, il est possible de se rendre sur place pour suivre le Marathon de Paris.

sur son smartphone

Les organisateurs du Schneider Electric Marathon de Paris ont mis en place une application pour les participants mais aussi les spectateurs. «SE Marathon de Paris», disponible sur iOS et Android, permet aux fans de suivre leurs coureurs préférés et de les encourager. D’autres fonctionnalités, comme la consultation de la liste des partants, le classement par catégorie et la localisation en temps réel des coureurs sur la carte seront disponibles. A noter qu’il sera aussi possible de suivre la course sur le site officiel.

A vélo

La marque de vélo Winora a dévoilé un tracé à destination de ceux voulant suivre la course au plus près. Cet itinéraire, qui suit le parcours du marathon, propose une balade dans quelques-uns des plus beaux spots de Paris.

S'installer à l'un des meilleurs spots

Winora, en plus de son tracé à vélo, en a profité pour effectuer un Top 10 des meilleurs spots pour suivre le Marathon de Paris :

1- Avenue des Champs-Élysées

2- Palais Garnier

3- Place de la Bastille

4- Esplanade du Château de Vincennes

5- École de Breuil

6- Boulevard Henri IV

7- Avenue du Président Kennedy

8- Boulevard d’Auteuil

9- Allée de la Reine Marguerite

10- Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

A la télévision

Le 46e Marathon de Paris sera à suivre dès 7h45 sur France 3.