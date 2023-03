Marathon de Paris : tout savoir sur la 46e édition

La 46e édition du marathon de Paris aura lieu le dimanche 2 avril dans les rues de la capitale, avec un parcours modifié cette année.

C'est l'un des évènements incontournables de la saison d'athlétisme en France. Le marathon de Paris (42,195 kilomètres) se tient, le dimanche 2 avril, avec les handisports fauteuils qui seront les premiers à s'élancer à 7h55. Ils seront suivis des Elites femmes (7h59), puis des meilleurs coureurs masculins (8h15).

45.000 participants originaires de plus de 140 pays

Pour cette 46e édition, l'organisation de la course a apporté une touche d'originalité pour le final. En effet, l'habituelle fin de parcours dans le Bois de Boulogne est cette fois réduite à la portion congrue, les coureurs retrouvant dès le 38e kilomètre les artères du 16e arrondissement de la Ville Lumière.

Concernant le reste du tracé, les 45.000 participants à la course, originaires de plus de 140 pays à travers le monde, auront l'occasion de passer devant des monuments emblématiques de Paris, à l'image de la place de la Concorde, l'Opéra Garnier, le Musée du Louvre, Notre-Dame, le Musée d'Orsay, le Grand Palais, la Tour Eiffel ou l'Opéra Bastille qu'ils verront à deux reprises.

Pas de record du monde ?

Parmi les curiosités, il conviendra de garder un oeil sur la performance du Français Yoann Stuck, vainqueur de l'Ecotrail 80km de Paris le 18 mars dernier, et qui tentera de passer sous la barre des 2h30. Quant à la gagne, elle devrait vraisemblablement se jouer entre athlètes kenyans, sans record du monde à la clé, l'épreuve parisienne n'étant pas connue pour être la plus roulante du circuit.

La semaine précédant la course sera dédiée aux passionnés de course à pied, avec une série de manifestations organisées dans Paris. Parmi elles, le salon Run Expérience, rendez-vous incontournable où les runners sont invités à retirer leur dossard et les exposants nombreux à présenter leurs derniers produits.

Au programme également, la Paris Run For All, une foulée solidaire de 4km organisée, le samedi 1er avril à 9h, au profit de l'association «Lames de Joie» qui participe à équiper enfants et adultes amputés de membres inférieurs, pour qu’ils puissent reprendre une activité sportive.