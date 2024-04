Marathon de Paris 2024 : le classement général hommes et femmes après les victoires de Mulugeta Uma et Mestawut Fikir

L'Éthiopien Mulugeta Asefa Uma trône sur la plus haute marche du podium après avoir remporté la course aux côtés du Kényan Titus Kipruto, deuxième, et du Kényan Elisha Rotich, troisième. ©Stéphanie LECOCQ/REUTERS