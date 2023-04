Formule 1 : le terrible accident entre les deux pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon au Grand Prix d'Australie (vidéo)

Peu après le 3e départ pour les deux derniers tours du Grand Prix d’Australie de Formule 1, ce dimanche 2 avril, les deux pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont eu un violent accident et ont été contraints d’abandonner.

La fin de course a tourné au chaos. Le 3e départ du Grand Prix d’Australie, ce dimanche, a été le théâtre de plusieurs accrochages en série et surtout d’un violent accident entre les deux pilotes français Pierre Gasly et Esteban Ocon, occasionnant une 3e interruption de course au regard des dégâts impressionnants causés par les deux monoplaces.

Après être sorti de la piste dans le 1er virage, Pierre Gasly est revenu sur le tracé, mais il a tassé son coéquipier contre le mur à haute vitesse. Sous la violence du choc, les deux Alpine ont été fortement endommagées et les pilotes tricolores ont été contraints d'abandonner, alors qu’ils étaient l’un et l’autre dans les points. Un énorme coup dur pour l’écurie française, qui avait marqué huit points lors des deux premières manches de la saison.

Gasly s'est excusé

«On était dans une très bonne position. Tout se passe bien avant le dernier drapeau rouge (causé par l’accident de Kevin Magnussen, ndlr). Je suis extrêmement déçu. On faisait une bonne course, la voiture fonctionnait bien. On était proche du podium», a confié Pierre Gasly, très affecté, au micro de Canal+.

A l’issue du Grand Prix, Esteban Ocon est également revenu sur cet accident. «Il y avait beaucoup de voitures partout. Il revient sur la piste. Je n’avais plus la place. On s’est vu, il s’est excusé. Ça aurait pu être n’importe quelle voiture. C’est un incident de course. C’est comme ça», a-t-il déclaré.

"Tout va bien ! Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé."



"Tout va bien ! Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé."

Une fin de course décevante pour Esteban Ocon et pour Alpine

Dans ce départ très houleux, Nick de Vries et Lorgan Sargeant ont eux aussi dû abandonner, alors qu'après le 4e départ, derrière la voiture de sécurité pour le dernier tour avec seulement douze monoplaces en course, Max Verstappen s'est imposé pour la deuxième fois de la saison devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso.