Formule 1 : Max Verstappen vainqueur dans le chaos en Australie

Au terme d’un Grand Prix d’Australie marqué par plusieurs interruptions, Max Verstappen s’est imposé, ce dimanche, devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, consolidant sa place en tête du championnat du monde.

Une fin de course très mouvementée, mais pas de quoi déstabiliser Max Verstappen. Ni contrarier la suprématie de Reb Bull en ce début de saison. Le double champion du monde a su maitriser ses nerfs pour sortir vainqueur, ce dimanche, d’un Grand Prix d’Australie marqué par trois interruptions en raison de plusieurs incidents et finalement terminé derrière la voiture de sécurité.

Parti en pole position, le pilote néerlandais s’est tout de même fait une frayeur lors du premier départ, en étant débordé par les Mercedes de George Russel et Lewis Hamilton. Mais il a récupéré la tête peu après la 1ère interruption et le crash d’Alex Albon. Et alors qu’il était pour s’imposer tranquillement, tout s’est emballé dans les derniers tours avec un second drapeau rouge occasionné par Kevin Magnussen.

Puis au moment de repartir pour les deux derniers tours, la course a été marquée par plusieurs accrochages et surtout le violent accident entre les coéquipiers français chez Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon provoquant une 3e interruption. Et après de longues minutes d’interrogations, le Grand Prix a été relancé pour seulement un tour derrière la voiture de sécurité, permettant à Max Verstappen de signer la première victoire de sa carrière sur le circuit Albert Park devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

le cauchemar de ferrari

«Il s’est passé beaucoup de choses, j’ai été prudent au premier tour car j’avais beaucoup à perdre et les autres beaucoup à gagner. Mais après le rythme de la voiture a été rapide. Avec ces drapeaux rouges, je n’ai pas vraiment compris le deuxième, ça a été un peu le bazar mais on avait un bon rythme et on a gagné ce qui est le plus important. (...) C’est bien pour l'équipe qui n’avait pas gagné ici depuis longtemps», s’est-il réjoui à l’arrivée.

Avec cette deuxième victoire de la saison, après celle de Bahreïn en ouverture et sa 2e place en Arabie Saoudite, le Néerlandais a consolidé sa place en tête du championnat du monde avec quinze points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, cinquième après être parti dernier, et déjà 63 sur Charles Leclerc encore contraint à l’abandon dès le 1er tour. Et c’est Ferrari dans son ensemble qui a vécu un week-end cauchemardesque.

Car en plus de l’abandon du Monégasque, Carlos Sainz a été pénalisé de cinq secondes après avoir provoqué la sortie de piste de Fernando Alonso lors du troisième départ, dégringolant de la 4e à la 12e place. Avec l’annulation du Grand Prix de Chine, la Scuderia a un mois devant elle pour digérer ce désastre et se remettre la tête à l’endroit avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan sur le tracé urbain de Bakou (30 avril).