Formule 1 : quels sont les pilotes à avoir atteint les 100 podiums ?

Seulement six pilotes ont réussi à franchir la barre symbolique des 100 podiums dans toute l'histoire de la Formule 1. Voici la liste complète.

Un cercle très fermé. Double champion du monde (2005, 2006), Fernando Alonso est le 6e et dernier pilote de l’histoire de la Formule 1 à avoir franchi la barre symbolique des 100 podiums dans la catégorie reine du sport automobile après ses deux 3e place en Arabie Saoudite, puis en Australie.

Avant l'Espagnol, seulement cinq pilotes avaient réalisé cette performance. A commencer par Lewis Hamilton qui détient le record avec 192 podiums depuis ses débuts en 2007. Le Britannique devance Michael Schumacher et ses 155 podiums, ainsi que Sebastian Vettel (122 podiums).

Alain Prost (106 podiums) et Kimi Räikkönen (103 podiums) sont les deux autres pilotes à compter au moins 100 podiums. Et Fernando Alonso va tenter, cette saison, de se rapprocher du Finlandais et du Français. Voire de les dépasser.

Les pilotes à avoir atteint les 100 podiums

Lewis Hamilton (Grande-Bretagne) : 192 podiums

Michael Schumacher (Allemagne) : 155 podiums

Sebastian Vettel (Allemagne) : 122 podiums

Alain Prost (France) : 106 podiums

Kimi Räikkönen (Finlande) : 103 podiums

Fernando Alonso (Espagne) : 101 podiums