NBA : les joueurs autorisés à consommer de la marijuana

La NBA comme la NFL. Une nouvelle convention collective a été signée, ce week-end, entre la ligue nord-américaine de basket et le syndicat des joueurs et elle autorisera la consommation de marijuana à partir de la saison prochaine, selon ESPN et The Athletic.

A l’instar du championnat de football américain depuis 2020, la substance ne sera plus inscrite dans le programme antidrogue de la NBA et son usage ne sera plus sanctionné. Cet accord est dans la lignée de l’assouplissement observé depuis les playoffs de la saison 2019-2020 disputés à Orlando durant la pandémie.

Des effets tranquillisants pour les blessures

Depuis cette date, le championnat nord-américain de basket ne recherchait plus la marijuana lors de ses contrôles, se focalisant uniquement sur les produits dopants ainsi que les drogues dites «dures» et les hormones de croissance.

Et comme Kevin Durant (Phoenix Suns), qui avait révélé en consommer régulièrement, plusieurs joueurs étaient favorables à l’autorisation de la consommation de marijuana, notamment pour ses effets tranquillisants pour les blessures.

Sources: NBA players will no longer be prohibited for marijuana under the new seven-year Collective Bargaining Agreement. It's been removed from the anti-drug testing program, a process that began during 2019-20 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2023

Les autres points de cette convention collective, en vigueur pour sept ans, concernent la mise en place d’un tournoi de mi-saison, d’un nombre minimum de matchs pour prétendre aux distinctions individuelles, d’un recrutement limité en cas d’atteinte à la «luxury tax» ou encore de rémunérations plus importantes concernant les prolongations de contrat.