NBA : Tony Parker devient le premier Français à entrer au Hall of Fame

Tony Parker va intégrer le Hall of Fame de la NBA, quatre ans après la fin de sa carrière. Le Français fera son entrée avec notamment Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol et Gregg Popovich.

C'est désormais officiel. La NBA a annoncé que le Français Tony Parker, à la retraite depuis quatre ans, allait intégrer le Hall of Fame de la NBA, à Springfield (dans l'Etat du Massachusetts).

Aujourd'hui âgé de 40 ans, «TP», qui a disputé 18 saisons en NBA, dont 17 avec les San Antonio Spurs, a remporté quatre titres de champion (2003, 2005, 2007 et 2014) et avait été désigné MVP des finales en 2007. Celui qui a terminé sa carrière sous les couleurs des Charlotte Hornets a aussi été élu à six reprises au All Star Game.

Dans cette maison des éternelles stars de la ligue pro nord-américaine, Tony Parker retrouvera Tim Duncan et Manu Ginobili, avec qui il a formé un trio du tonnerre à San Antonio.

L’ancien capitaine de l’équipe de France va faire son entrée avec cinq autres légendes : Dwyane Wade, ancienne star du Miami Heat, l'Allemand Dirk Nowitzki, légende des Dallas Mavericks, l'Espagnol Pau Gasol (Memphis Grizzlies et Los Angeles Lakers), Gregg Popovich, mythique coach des Spurs, et Becky Hammon, star de la WNBA (New York Liberty et San Antonio Stars).

«C’est un honneur pour moi d’avoir été élu au Hall of Fame de la NBA en first ballot. J’ai été très ému quand Jerry Colangelo m’a appelé pour me dire que c’était officiel. Je n’aurais jamais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, d’y être un jour. J’ai hâte de pouvoir partager ce moment important avec ma famille et mes amis en août prochain et d’avoir mon nom auprès des légendes de la NBA. Merci à tous de m’avoir soutenu», a réagi Tony Parker sur son compte Instagram.

La cérémonie officielle aura lieu le 12 août prochain, à Springfield dans le Massachussetts.