Tennis : Daniil Medvedev s’offre le Masters 1000 de Miami

Le Russe Daniil Medvedev a remporté pour la première fois le Masters 1000 de Miami, son quatrième titre de l'année en cinq finales consécutives, en battant 7-5, 6-3 Jannik Sinner (11e), dimanche.

Il décroche à Miami son cinquième Masters 1000 en huit finales disputées, son 19e trophée au total. Il pointera ce lundi à la 4e au classement mondial ATP.

À 27 ans, celui qui s'est également imposé à Rotterdam, Doha et Dubaï en février, succède au palmarès à Carlos Alcaraz, qui lui a infligé deux semaines plus tôt à Indian Wells sa seule défaite en 25 matches. L'Espagnol perdra d’ailleurs sa place de n°1 mondial lundi, au profit de Novak Djokovic, absent en Floride, comme en Californie, car non vacciné contre le Covid.

Face à l'Italien, il avait un avantage psychologique fort de cinq victoires en autant de confrontations. Mais c'est plus sur le plan physique que la sixième s'est jouée, car Sinner n'a pas paru dans son assiette, sous une forte chaleur humide, caractéristique des conditions floridiennes, 36 heures après ses gros efforts fournis pour faire plier Alcaraz.