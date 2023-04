JO 2024 : Amélie Oudéa-Castéra rappelle que la parole d'Emmanuel Macron est importante concernant la participation des Russes

Ce lundi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a déclaré que la parole d'Emmanuel Macron sur la présence des athlètes russes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 «était évidemment importante», même si le CIO aura le dernier mot.

Le Comité international olympique (CIO) «est décisionnaire» concernant la participation des sportifs russes aux jeux Olympiques 2024, mais la parole du chef de l'Etat «est évidemment importante», a déclaré lundi la ministre des Sports et des JO Amélie Oudéa-Castéra. «C’est le CIO qui est décisionnaire mais le CIO engage aussi toute une série de consultations et la parole du chef de l'Etat du pays hôte est évidemment importante dans le cadre de ces consultations», a déclaré la ministre à quelques médias, dont l'AFP, lors d'un déplacement à Nice pour le lancement de la «semaine olympique et paralympique».

Un principe onusien de non discrimination

«Sur ce sujet il faut qu'on soit à la fois tous résolument autour de l'Ukraine, de l'autre nous savons qu'il y a un principe onusien de non discrimination des personnes à raison de leur nationalité ou de leur passeport», a encore souligné Amélie Oudéa-Castéra. Ce mardi 28 mars, le CIO avait recommandé la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous de nombreuses conditions, notamment de neutralité, précisant qu'il déciderait «au moment approprié» de leur participation aux JO-2024 de Paris.

Le chef de l'État s'exprimera à l'été

Jeudi, Amélie Oudéa-Castéra avait déclaré que cette recommandation du CIO ne «préjuge(ait) en rien» de leur présence aux JO de Paris. Le même jour, le président du CIO avait fustigé les réactions négatives de plusieurs pays européens à la réintégration partielle des Russes et Bélarusses dans le sport mondial, jugeant cette ingérence politique «déplorable» et rappelant le principe fondamental de l'autonomie du sport. Pour l’instant la question des JO de Paris n'est pas encore posée.

«Le chef de l'Etat s'exprimera à l'été sur tout cela», a de nouveau indiqué la ministre, rappelant que «pour l'instant ce sont des premières recommandations faites par le CIO à l'endroit des fédérations internationales, pour les aider à structurer leurs propres épreuves et notamment les tournois qualificatifs».

Interrogée sur l'annonce vendredi par Wimbledon que Russes et Bélarusses seraient de nouveau admis cette année dans le mythique tournoi de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, ex-joueuse de tennis professionnelle, a rappelé «qu'en 2022 Wimbledon avait été le seul tournoi du Grand Chelem à ne pas accueillir d’athlètes russes ou biélorusse».

«Ils vont le faire cette année, mais en collant aux recommandations du CIO dans la mesure où ces athlètes individuels participeront à Wimbledon sous bannière neutre, sans hymne, sans drapeau et sous réserve de ne pas avoir soutenu cette guerre en Ukraine», a-t-elle conclu.