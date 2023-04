Ligue 1 : le calendrier de Lens pour la fin de saison

Deuxième de Ligue 1, Lens est actuellement à six points du PSG à neuf journées de la fin du championnat de France. Voici le calendrier complet des Sang et Or.

Les Lensois ont un calendrier très chargé pour cette fin de saison de Ligue 1 avec des chocs contre Paris, Monaco ou encore Marseille.

Le calendrier de Lens

Lens-Strasbourg : 7 avril

PSG-Lens : 15 avril

Lens-Monaco : 22 avril

Toulouse-Lens : 30 avril

Lens-OM : 7 mai

Lens-Reims : 14 mai

Lorient-Lens : 21 mai

Lens-Ajaccio : 27 mai

Auxerre-Lens : 3 juin