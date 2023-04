MMA : le montant colossal du rachat par l’UFC de l’organisation de catch WWE dévoilé

L’UFC, la prestigieuse ligue américaine de MMA, et la WWE, la ligue professionnelle américaine de catch, vont fusionner pour un montant colossal qui a été dévoilé ce lundi.

Les deux poids lourds américains des sports de combat, la World Wrestling Entertainment, la principale organisation d'arts martiaux mixes, l'Ultimate Fighting Championship, vont fusionner, selon un communiqué publié lundi.

C’est en effet Endeavor, spécialiste du divertissement, actuellement propriétaire de l'UFC, qui va désormais détenir une participation majoritaire de 51% dans la nouvelle entité, contre 49% pour les actionnaires de WWE.

Et selon les chiffres, la nouvelle entité, qui sera cotée à la Bourse de New York au second semestre, sera valorisée plus de 21 milliards de dollars (19,3 milliards d’euros) : 12,1 milliards de dollars (11,1 milliards d’euros) pour UFC et 9,3 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) pour WWE.

UFC and WWE apporteront 150 millions de dollars (137,7 millions d’euros) de liquidités à la nouvelle société, qui sera dirigée par Ariel Emmanuel, le directeur général de Endeavor (un poste qu'il conservera en parallèle). Vince McMahon, actuel président exécutif du conseil d'administration de WWE, prendra la tête du conseil d'administration du nouveau groupe.

